Протягом 2021 року було вбито 24 миротворці - ООН

За даними Організації Об'єднаних Націй, у 2021 році внаслідок навмисних нападів було вбито 24 миротворці ООН та одного цивільного співробітника Організації Об'єднаних Націй.
Двоє з убитих миротворців були жінками, і восьмий рік поспіль Малі була найнебезпечнішою у світі з 19 убитими миротворцями, заявив Постійний комітет профспілки з безпеки та незалежності міжнародної цивільної служби.
"В черговий раз співробітники Організації Об'єднаних Націй, особливо "блакитні каски", що працюють у найнебезпечніших місцях світу, заплатили найвищу ціну", - заявив у п'ятницю президент Союзу співробітників ООН Айтор Арауз.
"Ніхто не був затриманий і засуджений за такі злочини", - сказав він. «Ми закликаємо уряди зробити все можливе для захисту персоналу Організації Об'єднаних Націй та судового переслідування їхніх убивць».
Вісім миротворців, загиблих у 2021 році, були з Того, четверо з Чаду, троє з Кот-д'Івуару, троє з Єгипту та по одному з Руанди, Бурунді, Конго, Габона, Малаві та Марокко, повідомив Союз персоналу. Один убитий мирний житель був із Конго.
За останні 11 років загальна кількість загиблих становить щонайменше 462 співробітники Організації Об'єднаних Націй та пов'язаного з нею персоналу. Вони вбиті внаслідок навмисних нападів із застосуванням саморобних вибухових пристроїв, реактивних гранат, артилерійського вогню, мінометних пострілів, наземних мін, засідок, атак конвоїв, нападів смертників.
Кількість загиблих минулого року порівняно з 15 вбивствами у 2020 році, 28 у 2019 році, 34 у 2018 році та 71 у 2017 році.
Двоє з убитих миротворців були жінками, і восьмий рік поспіль Малі була найнебезпечнішою у світі з 19 убитими миротворцями, заявив Постійний комітет профспілки з безпеки та незалежності міжнародної цивільної служби.
"В черговий раз співробітники Організації Об'єднаних Націй, особливо "блакитні каски", що працюють у найнебезпечніших місцях світу, заплатили найвищу ціну", - заявив у п'ятницю президент Союзу співробітників ООН Айтор Арауз.
"Ніхто не був затриманий і засуджений за такі злочини", - сказав він. «Ми закликаємо уряди зробити все можливе для захисту персоналу Організації Об'єднаних Націй та судового переслідування їхніх убивць».
Вісім миротворців, загиблих у 2021 році, були з Того, четверо з Чаду, троє з Кот-д'Івуару, троє з Єгипту та по одному з Руанди, Бурунді, Конго, Габона, Малаві та Марокко, повідомив Союз персоналу. Один убитий мирний житель був із Конго.
За останні 11 років загальна кількість загиблих становить щонайменше 462 співробітники Організації Об'єднаних Націй та пов'язаного з нею персоналу. Вони вбиті внаслідок навмисних нападів із застосуванням саморобних вибухових пристроїв, реактивних гранат, артилерійського вогню, мінометних пострілів, наземних мін, засідок, атак конвоїв, нападів смертників.
Кількість загиблих минулого року порівняно з 15 вбивствами у 2020 році, 28 у 2019 році, 34 у 2018 році та 71 у 2017 році.
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