На президентське крісло в Киргизстані претендують 63 кандидати
09:28 16 листопада Київ, Україна
Центральна виборча комісія Киргизстану зареєструвала 63 кандидатів, які претендують на пост президента країни.
"Завершився перший етап виборчої кампанії періоду висунення кандидатур на посаду президента Киргизької Республіки", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в цілому в Центральній виборчій комісії Киргизстану взяли документи від 65 кандидатів, однак, дві заявки були відкликані.
"Свої кандидатури в рамках самовисування висунули 62 громадянина КР, 1 висунутий політичною партією.
Серед кандидатів 8 жінок, 55 чоловіків", - повідомили в ЦВК Киргизстану.
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