На президентське крісло в Киргизстані претендують 63 кандидати

09:28 16 листопада Київ, Україна

Центральна виборча комісія Киргизстану зареєструвала 63 кандидатів, які претендують на пост президента країни.

"Завершився перший етап виборчої кампанії періоду висунення кандидатур на посаду президента Киргизької Республіки", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в цілому в Центральній виборчій комісії Киргизстану взяли документи від 65 кандидатів, однак, дві заявки були відкликані.