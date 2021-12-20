На президентських виборах в Білорусі військовий порядок

Сьогодні в Білорусі проходять вибори президента. Процес голосування затьмарений затриманнями членів опозиційного руху. Напередодні, за повідомленням Анни Красулина - прес-секретаря кандидата Тіхановском, були арештовані кілька співробітників її виборчого штабу.

За словами Красулина, до ранку дня голосування затримані начальник штабу Марія Мороз, довірені особи Тіхановском Олег Моїсеєв, Тетяна Канівська, Юрій Власов, Андрій Смоленчук. При цьому Смоленчук отримав 15 діб арешту.

Соратник Тіхановском в Гродно Дмитро Тит не виходить на зв'язок, а Павло Мельковская в Гродно засуджений на п'ять діб, при цьому вилучено його автомобіль з 100 тисячами листівок, повідомила далі Красулина.

Затриманого члена штабу Антона Сташевського доставили до Слідчого комітету. Інформації про те, що відбувається з іншими затриманими, біля штабу немає, додала вона.

Затримання відбуваються і в Гомельській області, повідомила DW активістка, cторонніца колишнього кандидата в президенти Білорусі Миколу Статкевича Олена Давидова. За її словами, вона проводила з прихильниками Тіхановском узгоджені мітинги в містах Гомельської області.

"З восьми чоловік на волі залишилася тільки я. Двоє встигли сховатися, п'ятьох заарештували, з них троє - довірені особи Світлани Тіхановском ", - розповіла вона.

За словами Давидової, в день виборів з 7 ранку біля її будинку чергують п'ять силовиків, які обіцяють зламати двері.

"Всіх незалежних спостерігачів виганяють з виборчих дільниць, складають протоколи. На них комісія лжесвідчить, звинувачуючи в хуліганстві. Листки для голосування тим, хто з білою стрічкою на зап'ясті, видають з позначкою ручкою або не підписані членами комісії, щоб потім визнати його недійсним ", - заявила Олена Давидова.

У соцмережах повідомляють, що в день голосування за нового президента Білорусі, на околицях Мінська з'явилися КПП військових, які знімають і доглядають машини всіх, хто в'їжджає.

"На в'їздах до Мінська автомобілі оглядають військові. За інформацією місцевих жителів, на трасах, що ведуть до міста, з'явилися КПП, на яких вибірково зупиняють машини і перевіряють документи ", - йдеться в повідомленні на сторінці Підйом в Telegram.

Один з авторів відео стверджує, що поки військові перевіряють документи, фахівці, які сидять в легковому авто, знімають все, що відбувається на камеру.

Також примітно, що на виборчих дільницях сформувалися беспрецендетние для Білорусі черзі, в тому числі молоді.

Тим часом, ЦВК республіки визнала вибори такими, що відбулися, оскільки в них взяли участь більше 50 відсотків виборців. Повідомлялося, що за п'ять днів дострокового голосування на виборах президента Білорусі на дільниці прийшли 41,7 відсотка виборців.

Раніше стало відомо, що в Білорусі в основний день виборів президента республіки користувачі скаржаться на проблеми з доступом до інтернету.