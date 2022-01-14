На передвиборчу кампанію Трамп витратив понад мільярд доларів

Витрати передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа на інтернет-рекламу перевищили рекордні 64,7 мільйона доларів. Про це свідчать дані, оприлюднені у вівторок, 1 серпня, на сайті Google Transparency Report.
Відзначається, що команда Трампа, замовляючи політичну рекламу в Google, відеохостингу YouTube і інших сервісах, перевершила масштаби витрат на ці цілі ексмера Нью-Йорка, мільярдера Майкла Блумберга, який домагався в нинішньому році висунення кандидатом на пост президента США від Демократичної партії.
Відзначається, що команда Трампа, замовляючи політичну рекламу в Google, відеохостингу YouTube і інших сервісах, перевершила масштаби витрат на ці цілі ексмера Нью-Йорка, мільярдера Майкла Блумберга, який домагався в нинішньому році висунення кандидатом на пост президента США від Демократичної партії.
Так, з 31 травня 2018 року Комітет чинного президента та його штаб витратили відповідно 37,23 мільйона доларів і 27,49 мільйона, що в сумі становить 64,7 мільйона доларів - більше, ніж Блумберг, який витратив у 2020 році 62,19 мільйона.
Разом з тим, команда кандидата в президенти країни від Демократичної партії Джо Байдена витратила на рекламу на тих самих платформах майже вдвічі меншу суму - 32,58 мільйона доларів.
Вибори в США відбудуться 3 листопада. Головними конкурентами є Дональд Трамп і Джо Байден.
На поточну передвиборчу кампанію Трампа вже витрачено рекордну суму - понад мільярд доларів.
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