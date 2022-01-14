На передвиборчу кампанію Трамп витратив понад мільярд доларів

06:20 02 вересень Київ, Україна

Витрати передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа на інтернет-рекламу перевищили рекордні 64,7 мільйона доларів. Про це свідчать дані, оприлюднені у вівторок, 1 серпня, на сайті Google Transparency Report.



Відзначається, що команда Трампа, замовляючи політичну рекламу в Google, відеохостингу YouTube і інших сервісах, перевершила масштаби витрат на ці цілі ексмера Нью-Йорка, мільярдера Майкла Блумберга, який домагався в нинішньому році висунення кандидатом на пост президента США від Демократичної партії.