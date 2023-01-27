На посольство Азербайджану в Тегерані вчинено збройний напад, вбито начальника Служби безпеки

14:48 27 січня Київ, Україна

27 січня о 8:30 ранку за бакинським часом стався збройний напад на Посольство Азербайджанської Республіки в Ісламській Республіці Іран.

Про це повідомило МЗС Азербайджану.

"Зловмисник убив начальника Служби безпеки, відкривши вогонь по посту охорони з автоматичної зброї марки Калашнікова. Під час запобігання нападу також постраждали двоє співробітників охорони посольства. Їхній стан задовільний", — повідомили у відомстві.

Наразі ведеться розслідування цього нападу, додали у МЗС країни.



Нападником на посольство Азербайджану в Тегерані був 50-річний чоловік, передає азербайджанське агентство новин Trend з посиланням на іранські ЗМІ.



За попередніми даними слідства, чоловік під'їхав до адміністративної будівлі на автомобілі Pride разом із двома неповнолітніми дітьми: 14-річною дівчинкою та 7-річним хлопчиком.



Як сказав агентству Tasnim начальник поліції Тегерана Хусейн Рахімі, поліція затримала нападника, його допит триває.

"Людина, яка відкрила вогонь, заявила, що зробила це через особисті та сімейні проблеми", - сказав Рахімі.

Уряд Азербайджану планує найближчим часом евакуювати посольство в Тегерані. Про це начальник управління пресслужби Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджізаде сказав в інтерв'ю TRT Haber.



В українському МЗС засудили напад на посольство Азербайджану у Тегерані. Про це речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко повідомив у Твіттер.