На посольство Азербайджану в Тегерані вчинено збройний напад, вбито начальника Служби безпеки

27 січня о 8:30 ранку за бакинським часом стався збройний напад на Посольство Азербайджанської Республіки в Ісламській Республіці Іран.
Про це повідомило МЗС Азербайджану.
Наразі ведеться розслідування цього нападу, додали у МЗС країни.
Нападником на посольство Азербайджану в Тегерані був 50-річний чоловік, передає азербайджанське агентство новин Trend з посиланням на іранські ЗМІ.
За попередніми даними слідства, чоловік під'їхав до адміністративної будівлі на автомобілі Pride разом із двома неповнолітніми дітьми: 14-річною дівчинкою та 7-річним хлопчиком.
Як сказав агентству Tasnim начальник поліції Тегерана Хусейн Рахімі, поліція затримала нападника, його допит триває.
Уряд Азербайджану планує найближчим часом евакуювати посольство в Тегерані. Про це начальник управління пресслужби Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджізаде сказав в інтерв'ю TRT Haber.
В українському МЗС засудили напад на посольство Азербайджану у Тегерані. Про це речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко повідомив у Твіттер.
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