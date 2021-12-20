На польсько-білоруському кордоні вже море безіменних могил – Лукашенко

17:53 02 грудень Київ, Україна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре викинув в інфопростір історії про «жахіття» на польсько-білоруському кордоні, а ще назвав себе рідним братом Володимира Путіна.

Ще кілька днів тому Лукашенко звинувачував Литву в тому, що та підкидає трупи людей у спальних мішках через кордон, а вже зараз в інтерв'ю «Ріа Новини» заявив, що на польсько-білоруському кордоні з'явилося багато безіменних могил біженців. Тіла, мовляв, валяються в польських лісах, і їх тишком-нишком ховають небайдужі поляки. За словами Лукашенка, офіційна Варшава приховує цей факт і не впускає на свою територію ані журналістів, ані міжнародних спостерігачів, які можуть оцінювати ситуацію лише з території Білорусі.

«Там у лісах у них безіменних могил море. І хто ховає цих людей? Не влада. Вони там надзвичайний стан ввели, туди нікого не пускають. Вмирають у польських лісах люди. Вибачте, валяються трупи. І небайдужі поляки шукають цих людей у лісах та їх ховають. Тому справді безіменні могили”, – повідомив Лукашенко.

У цьому ж інтерв'ю Лукашенко дав характеристику своїм відносинам із президентом Росії Володимиром Путіним. Він наголосив, що вони більше, ніж просто друзі. Вони - рідні брати, які однаково бачать цей світ.