На острові Ява в Індонезії раптово прокинувся вулкан Семеру: є жертви

07:11 05 грудень Київ, Україна

Ще не вщухли пристрасті через вулкан на Канарах, як зовсім в іншому місці землі прокинувся інший вулкан. За повідомленням агентства Reuters, учора, 4 грудня, несподівано розпочалося виверження вулкана Семеру на острові Ява в Індонезії. До неба піднялися гарячі хмари диму та попелу.

Згідно з результатами моніторингу вулканічної активності, стався викид попелу на висоту 15 кілометрів. Величезна темна хмара накрила острів. Люди у паніці евакуюються.

На цей момент відомо про одного загиблого та 41 потерпілого місцевого мешканця - вони отримали опіки різного ступеня. 35 людей госпіталізовано.

У той самий час встановлюється місцезнаходження ще кількох десятків людей. Рятувальники припускають, що їх було заблоковано у своїх будинках внаслідок виверження вулкана.

Як відомо, Семеру є найвищою вершиною на острові Ява і входить до 130 активних вулканів на території Індонезії. Попереднє його виверження відбулося у січні цього року. Тоді обійшлося без постраждалих.

Раніше з острова в Італії евакуювали третину населення через посилення вулканічної активності. Вчені констатували збільшення кількості важких газів, що знижують рівень кисню у повітрі.