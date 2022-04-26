На острові Балі відкрили Почесне консульство України

У місто Денпасар, на півдні індонезійського острова Балі, відкрили консульство України, почесним консулом став Ніоман Астама.
Про це повідомила пресслужба Посольства України в Індонезії в п'ятницю, 27 листопада.
Основними функціями Почесного консульства України є:
- захист в Республіці Індонезія прав юридичних осіб і громадян України в межах, визначених міжнародним правом;
- надання їм допомоги і сприяння;
- сприяння розвитку дружніх відносин, а також торгових, економічних, культурних і наукових зв'язків між Україною та Індонезією.
При цьому Почесне консульство України не наділене повноваженнями щодо здійснення консульських дій.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі