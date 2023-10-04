На незаконному НПЗ у Нігерії пролунав вибух, щонайменше 37 людей загинули

10:40 04 жовтня Київ, Україна

Внаслідок вибуху на нелегальній нафтопереробній станції в нігерійському штаті Ріверс загинули щонайменше 37 людей.

Про це 4 жовтня повідомило агентство Анадолу із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що вибух стався під час незаконної переробки сирої нафти. Серед загиблих внаслідок пожежі – вагітна жінка.



Влада розпочала розслідування інциденту.