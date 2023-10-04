На незаконному НПЗ у Нігерії пролунав вибух, щонайменше 37 людей загинули

10:40 04 жовтня Київ, Україна

Внаслідок вибуху на нелегальній нафтопереробній станції в нігерійському штаті Ріверс загинули щонайменше 37 людей.
 
Про це 4 жовтня повідомило агентство Анадолу із посиланням на місцеві ЗМІ.
 
Зазначається, що вибух стався під час незаконної переробки сирої нафти. Серед загиблих внаслідок пожежі – вагітна жінка.

Влада розпочала розслідування інциденту.
У Нігерії діють сотні нелегальних НПЗ. Виявлені запаси нафти країни становлять приблизно 37 млрд барелів, що відповідає 3,1 відсотка світових запасів.

Нігерія, що входить до переліку 15 найбільших країн світу з видобутку сирої нафти, є 8 країною з найбільшими запасами у світі і 6 за обсягом експорту нафти.