На незаконному НПЗ у Нігерії пролунав вибух, щонайменше 37 людей загинули

Внаслідок вибуху на нелегальній нафтопереробній станції в нігерійському штаті Ріверс загинули щонайменше 37 людей.
Про це 4 жовтня повідомило агентство Анадолу із посиланням на місцеві ЗМІ.
Зазначається, що вибух стався під час незаконної переробки сирої нафти. Серед загиблих внаслідок пожежі – вагітна жінка.
Влада розпочала розслідування інциденту.
Влада розпочала розслідування інциденту.
У Нігерії діють сотні нелегальних НПЗ. Виявлені запаси нафти країни становлять приблизно 37 млрд барелів, що відповідає 3,1 відсотка світових запасів.
Нігерія, що входить до переліку 15 найбільших країн світу з видобутку сирої нафти, є 8 країною з найбільшими запасами у світі і 6 за обсягом експорту нафти.
Нігерія, що входить до переліку 15 найбільших країн світу з видобутку сирої нафти, є 8 країною з найбільшими запасами у світі і 6 за обсягом експорту нафти.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі