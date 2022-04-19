На багатолюдному ринку в Іраку прогримів вибух

08:18 20 липня Київ, Україна

У районі Мадінат-ес-Садр на околиці Багдада стався теракт, смертниця підірвалася посеред велелюдного ринку. За попередніми даними, 30 людей загинули, ще 60 отримали поранення.

Про це повідомляє AlArabiya.





Вибух стався, коли покупці заповнили ринок, купуючи продукти напередодні ісламського свята Курбан-байрам. Повідомляється, що вибух влаштувала смертниця, яка носила пояс з вибухівкою.

Жодне угрупування ще не взяло на себе відповідальність за напад, але організація ІДІЛ раніше взяла на себе відповідальність за аналогічні атаки в регіоні.

Прем'єр-міністр Іраку Мустафа Аль-Каземі наказав почати розслідування.



Відзначається, що це вже втретє в цьому році, коли на ринку в густонаселеному районі вибухнула бомба.