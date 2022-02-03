На Лукашенка подали колективний позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі

У Міжнародний кримінальний суд у Гаазі подали позов проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, голови КДБ Івана Тертеля, заступника міністра внутрішніх справ Миколи Карпенкова та інших представників силових структур країни.
Про це повідомив білоруський опозиціонер Павло Латушко у своєму телеграм-каналі.
У позові, який подав польський адвокат Томаш Вілінські за підтримки правозахисників, Лукашенка та його поплічників звинувачують у геноциді та злочинах проти людяності.
Серед заявників – велика кількість громадян Білорусі.
Водночас Латушко закликав демократичну світову спільноту до більш активних юридичних дій, зокрема, оголошення в розшук підозрюваних по лінії Інтерполу в рамках універсальної юрисдикції.
Протести в Білорусі розпочалися після чергових виборів президента 9 серпня 2020 року, коли тисячі людей відмовилися визнавати перемогу Лукашенка через фальшування. Більшість країн Європи та світу вважають Лукашенка нелегітимним президентом. Влада Білорусі, яка відразу стала називати їх "заворушеннями", використовувала для боротьби з громадянами сльозогінний газ і водомети. Тиск на активістів, правозахисників та незалежних журналістів не припинився і після спаду хвилі протестів.
Від репресій у Білорусі, за даними правозахисників, постраждали десятки тисяч людей, сотні визнали політв'язнями, серед яких і українці. Щонайменше шість учасників протестних акцій, за даними ООН, зникли безвісти.
Латушко став одним із перших керівників, які відкрито почали підтримувати протести. Під час масштабного протесту на площі Незалежності в Мінську 14 серпня 2020 року він виступив з промовою, в якій закликав притягнути до відповідальності силовиків за невиправдану жорстокість до людей.
Вже 17 серпня з'явилася інформація про те, що Латушка було звільнено з посади директора театру. Із цим рішенням не погодилися працівники установи, які підтримали свого керівника та написали заяви на звільнення. Підтримували ексдиректора та протестувальники, які збиралися під будівлею Національного академічного театру імені Я. Купали.
Загрози Латушко став одержувати після того, як став членом Координаційної ради опозиції. 19 серпня його будинок облили червоною та білою фарбою – кольори історичного прапора Білорусі, який використовують мітингувальники.
Опозиціонер був змушений виїхати з країни, нині мешкає в Польщі. У Білорусі на нього порушено кілька кримінальних справ, зокрема, його звинувачують в екстремізмі, змові з метою захоплення влади, замаху на акт тероризму, а також за статтею про самовільне присвоєння звання чи владу посадової особи.
Про це повідомив білоруський опозиціонер Павло Латушко у своєму телеграм-каналі.
У позові, який подав польський адвокат Томаш Вілінські за підтримки правозахисників, Лукашенка та його поплічників звинувачують у геноциді та злочинах проти людяності.
Серед заявників – велика кількість громадян Білорусі.
Водночас Латушко закликав демократичну світову спільноту до більш активних юридичних дій, зокрема, оголошення в розшук підозрюваних по лінії Інтерполу в рамках універсальної юрисдикції.
Протести в Білорусі розпочалися після чергових виборів президента 9 серпня 2020 року, коли тисячі людей відмовилися визнавати перемогу Лукашенка через фальшування. Більшість країн Європи та світу вважають Лукашенка нелегітимним президентом. Влада Білорусі, яка відразу стала називати їх "заворушеннями", використовувала для боротьби з громадянами сльозогінний газ і водомети. Тиск на активістів, правозахисників та незалежних журналістів не припинився і після спаду хвилі протестів.
Від репресій у Білорусі, за даними правозахисників, постраждали десятки тисяч людей, сотні визнали політв'язнями, серед яких і українці. Щонайменше шість учасників протестних акцій, за даними ООН, зникли безвісти.
Латушко став одним із перших керівників, які відкрито почали підтримувати протести. Під час масштабного протесту на площі Незалежності в Мінську 14 серпня 2020 року він виступив з промовою, в якій закликав притягнути до відповідальності силовиків за невиправдану жорстокість до людей.
Вже 17 серпня з'явилася інформація про те, що Латушка було звільнено з посади директора театру. Із цим рішенням не погодилися працівники установи, які підтримали свого керівника та написали заяви на звільнення. Підтримували ексдиректора та протестувальники, які збиралися під будівлею Національного академічного театру імені Я. Купали.
Загрози Латушко став одержувати після того, як став членом Координаційної ради опозиції. 19 серпня його будинок облили червоною та білою фарбою – кольори історичного прапора Білорусі, який використовують мітингувальники.
Опозиціонер був змушений виїхати з країни, нині мешкає в Польщі. У Білорусі на нього порушено кілька кримінальних справ, зокрема, його звинувачують в екстремізмі, змові з метою захоплення влади, замаху на акт тероризму, а також за статтею про самовільне присвоєння звання чи владу посадової особи.
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