На параді човнів у підтримку Трампа затонули катери

Несподіваним курйозом обернувся парад човнів, організований в штаті Техас для підтримки Дональда Трампа на прийдешніх президентських виборах. З невідомої причини частина «підтримки» в буквальному сенсі пішла на дно. За повідомленням телеканалу Fox News, який вів пряму трансляцію події, затонули кілька катерів.

Відзначається, що в параді взяли участь кілька сотень плавзасобів. З якої причини затонули деякі з них - поки невідомо. При цьому аналогічні заходи пройшли по всій країні.

"Нам надійшло відразу кілька повідомлень про катери, які зазнають лиха, і частина з них затонула", - заявили правоохоронці.

За даними поліції, парад розпочався об 11:30 за місцевим часом (19:30 за Києвом), а о 12:15 почали надходити перші дзвінки в службу екстреної допомоги.

При цьому в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, загальні американські вибори пройдуть 3 листопада. Головними кандидатами на пост президента є чинний глава держави, республіканець Дональд Трамп і віцепрезидент за Барака Обами, демократ Джо Байден.

Як повідомлялося, витрати передвиборчого штабу Трампа на інтернет-рекламу перевищили 64,7 мільйона доларів, тоді як Байден витратив вдвічі менше - 32,58 мільйона доларів.