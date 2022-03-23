На Лазурному березі заарештували дві яхти російського мільярдера Олексія Кузьмічова

Влада Франції заарештувала дві яхти, що належать російському мільярдеру, одному із засновників інвестиційних консорціумів «Альфа-Груп» та LetterOne Олексію Кузьмичову.
Про це пише газета Le Figaro
Як повідомляє Le Figaro, йдеться про 26-метрову яхту «Ла Гранд Урс», що знаходилася на ремонті на верфі в Антібі, і 17-метрову яхту «Ла Петіт Урс», пришвартовану в Каннах.. Загальна вартість яхт оцінюється у 70 мільйонів євро.
Раніше влада Євросоюзу через вторгнення Росії в Україну наклала санкції на багатьох найбільших російських бізнесменів, у тому числі співвласників «Альфа-Груп» та LetterOne Михайла Фрідмана, Петра Авена, Германа Хана та Олексія Кузьмічова.. Після цього бізнесмени вийшли з-поміж бенефіціарів цих компаній.
Після введення санкцій у Європі вже заарештували безліч яхт, що належать російським бізнесменам та офіційним особам. Зокрема, повідомлялося про затримання яхт, якими користувалися колишній прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, голова «Роснефти» Ігор Сечін, мільярдери Алішер Усманов та Андрій Мельниченко.
Як повідомляє Le Figaro, йдеться про 26-метрову яхту «Ла Гранд Урс», що знаходилася на ремонті на верфі в Антібі, і 17-метрову яхту «Ла Петіт Урс», пришвартовану в Каннах.. Загальна вартість яхт оцінюється у 70 мільйонів євро.
Раніше влада Євросоюзу через вторгнення Росії в Україну наклала санкції на багатьох найбільших російських бізнесменів, у тому числі співвласників «Альфа-Груп» та LetterOne Михайла Фрідмана, Петра Авена, Германа Хана та Олексія Кузьмічова.. Після цього бізнесмени вийшли з-поміж бенефіціарів цих компаній.
Після введення санкцій у Європі вже заарештували безліч яхт, що належать російським бізнесменам та офіційним особам. Зокрема, повідомлялося про затримання яхт, якими користувалися колишній прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, голова «Роснефти» Ігор Сечін, мільярдери Алішер Усманов та Андрій Мельниченко.
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