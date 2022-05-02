На Кубі від коронавірусу померли відразу шість генералів

11:45 30 липня Київ, Україна

На Кубі протягом 10 днів, нібито через ускладнення, викликані коронавірусом, померли шість авторитетних генералів.

Про це повідомляє в п'ятницю, 30 липня, Сегодня.



Шестеро високопоставлених військових померли протягом 10 днів, кожен з них - соратник Фіделя Кастро і герой Кубинської революції. Офіційна Гавана заявляє, що вони стали жертвами пандемії коронавірусу, яка сьогодні вирує на острові.



Видання зібрало думку кількох політологів з цього приводу, які засумнівалися в природній смерті військових.



"Вказується, що генерали захворіли на COVID-19 після спільної зустрічі, загальних зборів, які проходили через активні протести, що почалися на Кубі", - пояснює політолог-міжнародник Кирило Барашков.



Всі померлі були старше 70 років, і можна було б припустити, що вони дійсно померли внаслідок світової пандемії. Однак сумніви виникають тому, що всі кубинські силовики щеплені від коронавірусу - вакцину для них закупили в першу чергу.



"Більш ніж упевнений, що зазначені генерали були вакциновані і мали доступ до медичного забезпечення і могли користуватися всіма благами спецрозподільників спеціальних клінік. Смерть відразу декількох відомих генералів вказує на те, що політичне керівництво, або хтось, хто підіграє керівництву, прибрав ймовірних фондистів, тих, хто міг виступити проти чинного президента", - вважає політолог Віталій Кулик.



Експерти стверджують, крісло під чинним президентом Куби Мігелем Діасом-Канелем хитається, а мертві генерали користувалися повагою у кубинців і могли очолити військовий переворот. Тому підозрюють, що президент, намагаючись утримати владу, влаштував чистку кадрів, що вже не раз відбувалося в історії країни з моменту революції Фіделя Кастро.



Нагадаємо, на Кубі пройшли багатотисячні акції протесту через брак харчових продуктів і медикаментів, підвищення цін і заходи уряду по боротьбі з коронавірусом. Протестувальники вимагали, щоб людям, які приїжджають на Кубу, було дозволено ввозити продукти і ліки без сплати митних зборів. За даними США, ці протести стали наймасовішими на Кубі майже за 30 років.