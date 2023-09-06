На Китай обрушився тайфун Саола. Вже евакуйовано понад 780 тисяч людей

В цей час Китай зазнав руйнівного впливу тайфуну. Як повідомляє Xinhua, із південної провінції Гуандун вже евакуйовано понад 780 тисяч жителів.
Наголошується, що тайфун Саола – дев'ятий тайфун цього року. Він обрушився вранці 2 вересня на місто Чжухай із населенням понад 2,5 мільйона людей. У цей момент максимальна швидкість вітру в епіцентрі тайфуну становила від 42 до 46 метрів в секунду.
Перед цим від тайфуну постраждали Гонконг та Макао, де сильні зливи спричинили підтоплення, а ураганний вітер зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину виривав дерева та зносив дахи з будинків. Про людські жертви та постраждалих поки не повідомляється.
Метеорологи прогнозують, що Саола рухатиметься у південно-західному напрямку у бік східного узбережжя Тайваню вздовж берегової лінії Гуандуна зі швидкістю від 15 до 20 км на годину і поступово втрачатиме силу.
Через наближення тайфуну в 13 містах провінції скасували урочистості з нагоди Дня знань 1 вересня і перенесли дату початку навчального року в школах та дитячих садках та за розпорядженням місцевої влади скасували всі роботи в морі та повернули до гавані понад 80 тисяч рибальських суден та човнів.
Очікується, що у вихідні Саола принесе сильні шторми та зливи з потужним вітром на південь та у прибережні райони Гуандуна.
Нагадаємо, у Пекіні через сильні зливи загинули 11 людей.
Раніше тайфун Доксурі вирував на Філіппінах. Стихія забрала життя 25 осіб, ще щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти.
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