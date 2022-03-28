На 94-й церемонії вручення кінопремії Оскар хвилиною мовчання вшанували жертв війни в Україні. На чорному екрані з'явилися слова із закликом підтримати українців, включаючи гуманітарну допомогу. "Ми просимо вас про хвилину мовчання на знак солідарності з народом України, який зараз стикається із вторгненням, конфліктом та несправедливістю на своїй землі", - наголошувалося в повідомленні. Раніше американський режисер та актор Шон Пенн закликав організаторів церемонії надати президентові України Володимиру Зеленському виступити з відеозв'язку.
На кінопремії «Оскар» згадали про війну в Україні
07:32 28 березня Київ, Україна
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