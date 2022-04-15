На Камчатці та березі Байкалу сейсмологи зафіксували землетрус

08:25 15 квітня Київ, Україна

Минулої ночі в рф зафіксовано кілька сейсмічних активностей. Сейсмологи зареєстрували землетрус магнітудою 3,5, який стався у п'ятницю вранці на території Єлизовського району Камчатського краю, повідомляє Головне управління МНС росії у регіоні.



«Епіцентр землетрусу знаходився за 163 км на південь від селища Усть-Камчатськ», – йдеться у повідомленні.



Осередок заліг на глибині 40 кілометрів. За даними МНС, цей землетрус у населених пунктах не відчувався.



Ще один землетрус стався у п'ятницю на березі озера Байкал в Ольхонському районі Іркутської області, повідомляється в Telegram-каналі головного управління МНС регіону.



Епіцентр був у гірській місцевості на березі Байкалу за 15 км на південний захід від села Зама.



За даними МНС, інформації про постраждалих та руйнування немає, об'єкти житлово-комунального господарства, енергетики, соціально значущі об'єкти працюють у штатному режимі.



Сейсмоактивна Байкальська рифтова зона, де, за припущенням учених, йде розрив Євразійської та Амурської тектонічних плит, має довжину приблизно 2 тис. км. У її центральній частині знаходиться озеро Байкал, на півдні – озеро Хубсугул (Монголія), на півночі – гірський район, яким проходить Байкало-Амурська магістраль (БАМ). Посилення активності фіксується з осені 2020 року, коли 22 вересня на півдні Байкалу стався Бистринський землетрус магнітудою 5,5.



За даними сейсмологів, пік сейсмоактивності за весь період спостережень у Байкальській рифтовій зоні припав на 2021 рік.