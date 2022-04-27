На італійській Сардинії оголошено надзвичайний стан - горять ліси. ФОТО

11:39 27 липня Київ, Україна

Останні кілька днів італійський острів Сардинія охоплений масштабними лісовими пожежами: ні авіація, ні сухопутні служби не можуть впоратися зі стихією. У зв'язку з цим на острові оголошено надзвичайний стан.



Про це повідомляє ANSA.

У провінції Орістано вогонь знищив 20 тисяч гектарів лісу, 1500 осіб не можуть потрапити до своїх домівок.



«Збиток неможливо навіть виміряти. Цілі ліси повністю знищені. Ферми і будинки спустошені», - зазначив губернатор Сардинії Крістіан Солінас.



В Асоціації фермерів Колдіретті додали, що для відновлення лісів і пасовищ знадобиться не менше 15 років.



Останні кілька днів на італійському курортному острові Сардинія в Середземному морі бушують лісові пожежі.