На італійській Сардинії оголошено надзвичайний стан - горять ліси. ФОТО

11:39 27 липня Київ, Україна

Останні кілька днів італійський острів Сардинія охоплений масштабними лісовими пожежами: ні авіація, ні сухопутні служби не можуть впоратися зі стихією. У зв'язку з цим на острові оголошено надзвичайний стан.

Про це повідомляє ANSA.
 
У провінції Орістано вогонь знищив 20 тисяч гектарів лісу, 1500 осіб не можуть потрапити до своїх домівок.

«Збиток неможливо навіть виміряти. Цілі ліси повністю знищені. Ферми і будинки спустошені», - зазначив губернатор Сардинії Крістіан Солінас.

В Асоціації фермерів Колдіретті додали, що для відновлення лісів і пасовищ знадобиться не менше 15 років.

Останні кілька днів на італійському курортному острові Сардинія в Середземному морі бушують лісові пожежі.
 
Фото: На итальянской Сардинии объявлен чрезвычайное положение - горят леса 01
Фото: На итальянской Сардинии объявлен чрезвычайное положение - горят леса 02
Фото: На итальянской Сардинии объявлен чрезвычайное положение - горят леса 03
Фото: На итальянской Сардинии объявлен чрезвычайное положение - горят леса 04