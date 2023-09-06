На Грецію, Туреччину та Болгарію обрушилися потужні повені: є загиблі

Сильні зливи обрушилися на Грецію, Туреччину та Болгарію, спровокувавши повені, що спричинили щонайменше сім смертей.
Про це пише видання The Guardian.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив про двох загиблих і чотирьох зниклих безвісти після повені в провінції Кірклареллі поблизу кордону з Болгарією. У Стамбулі, найбільшому місті країни, сильний дощ затопив вулиці та будинки у двох районах, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей.
Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив, що дві людини загинули і ще троє вважаються зниклими безвісти після шторму, що спричинив повінь на південному узбережжі Чорного моря.
Розливи річок сильно пошкодили дороги та мости. У цьому районі також були відключення електроенергії, і влада попередила мешканців не пити воду з-під крана через забруднення внаслідок паводкових вод.
У Греції випали рекордні зливи. Показники перевищили зливи 2006 року. Поліція заборонила рух транспорту в центральному місті Волос, сусідньому гірському регіоні Пеліон та на курортному острові Скіатос. Загинула щонайменше одна людина. П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти, ймовірно, їх знесло паводком.
Міністр кліматичних криз та цивільного захисту країни Вассіліс Кікіліас заявив, що сильний дощ, як очікується, припиниться після полудня у середу. Він порадив людям у постраждалих районах залишатися вдома.
Шторм стався після великих літніх лісових пожеж, які вразили Грецію за кілька тижнів. Деякі з них горіли понад два тижні і знищили величезні масиви лісів та сільськогосподарських угідь. Від вогню загинули понад 20 людей.
Про це пише видання The Guardian.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив про двох загиблих і чотирьох зниклих безвісти після повені в провінції Кірклареллі поблизу кордону з Болгарією. У Стамбулі, найбільшому місті країни, сильний дощ затопив вулиці та будинки у двох районах, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей.
Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив, що дві людини загинули і ще троє вважаються зниклими безвісти після шторму, що спричинив повінь на південному узбережжі Чорного моря.
Розливи річок сильно пошкодили дороги та мости. У цьому районі також були відключення електроенергії, і влада попередила мешканців не пити воду з-під крана через забруднення внаслідок паводкових вод.
У Греції випали рекордні зливи. Показники перевищили зливи 2006 року. Поліція заборонила рух транспорту в центральному місті Волос, сусідньому гірському регіоні Пеліон та на курортному острові Скіатос. Загинула щонайменше одна людина. П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти, ймовірно, їх знесло паводком.
Міністр кліматичних криз та цивільного захисту країни Вассіліс Кікіліас заявив, що сильний дощ, як очікується, припиниться після полудня у середу. Він порадив людям у постраждалих районах залишатися вдома.
Шторм стався після великих літніх лісових пожеж, які вразили Грецію за кілька тижнів. Деякі з них горіли понад два тижні і знищили величезні масиви лісів та сільськогосподарських угідь. Від вогню загинули понад 20 людей.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі