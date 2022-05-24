На кордоні Польщі з Білоруссю зростає потік нелегальних мігрантів

07:52 20 серпня Киев, Украина

Від потоку нелегальних мігрантів через білоруський кордон тепер страждає і Польща. Як повідомляє керівник служби прикордонної охорони Польщі, через різке збільшення потоку мігрантів з Білорусі, влада в Варшаві створила нові охоронювані табори для прийому біженців. Дві таких установи вже відкриті в населених пунктах Бяла Подляска і Червона-Бур на сході країни.

Ведеться пошук інших місць для створення ще декількох таборів для нелегальних мігрантів, зазначив він.

Напередодні міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про посилення прикордонної охорони з допомогою армії. До кордону з Білоруссю будуть спрямовані понад 900 військовослужбовців, заявив він.

За даними польського Міністерства внутрішніх справ від 18 серпня, тільки з початку поточного місяця кордон з Польщею спробували нелегально перетнути з боку Білорусі 2100 осіб. Прикордонна служба запобігла нелегальному переходу кордону в 1342 випадках. Ще 758 осіб були затримані та направлені до закритих гуртожитків для біженців.

Як повідомляє агентство PAP і низка інших польських ЗМІ, в цей час група з 32 біженців з Афганістану і Іраку знаходиться на схід від Білостока на нейтральній смузі на кордоні з Білоруссю. Польська сторона не пускає їх на свою територію, пише видання Gazeta Wyborcza. В результаті люди вже 11 днів перебувають в лісі.

"Вирішення проблеми з людьми, які намагаються проникнути на територію Польщі, полягає в тому, щоб не допустити їх до Польщі", - підкреслив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький, коментуючи дану ситуацію. Він також звинуватив Мінськ у використанні біженців в своїх цілях. "Ми не можемо допустити, щоб пан Лукашенко за допомогою шантажу змусив нас когось тут приймати", - підкреслив польський прем'єр і вказав, що суверенна держава має захищати свої зовнішні кордони.

У травні правитель Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на посилення західних санкцій заявив, що Мінськ більше не буде утримувати біженців від подальшого проходження в країни ЄС. Після цього різко посилився потік нелегальних мігрантів, перш за все в Литву. З початку поточного року литовські прикордонники затримали близько 4 тисяч нелегальних мігрантів - в 40 з гаком разів більше, ніж за весь 2020 рік. На територію ЄС вони проникали через Білорусь. Прем'єр-міністр Литви Інгрида Шимон назвала те, що відбувається, "гібридною агресією" з боку Лукашенка.