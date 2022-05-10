На кордоні Польщі та Білорусі затримано найбільшу в історії групу нелегалів

07:59 06 серпня Київ, Україна

На польсько-білоруському кордоні за один день затримали 62 нелегалів і громадянина України, підозрюваного в пособництві мігрантам в незаконному перетині кордону.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

"Співробітники Підляського прикордонного загону затримали 62 осіб за незаконне перетинання польсько-білоруського кордону", - йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, це найбільша група мігрантів, затримана на польсько-білоруському кордоні за один день.



Серед нелегалів 50 громадян Іраку, 11 громадян Ірану і один громадянин Камеруну. Прикордонникам довелося вдатися до допомоги співробітників поліції.



Крім того, за пособництво в незаконному перетині кордону був затриманий громадянин України.



Нелегальні мігранти (41 особа, вісім жінок і 13 дітей) будуть розміщені в охоронюваних центрах для іноземців.