На кордоні Польщі та Білорусі затримано найбільшу в історії групу нелегалів

На польсько-білоруському кордоні за один день затримали 62 нелегалів і громадянина України, підозрюваного в пособництві мігрантам в незаконному перетині кордону.
Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.
За даними прикордонників, це найбільша група мігрантів, затримана на польсько-білоруському кордоні за один день.
Серед нелегалів 50 громадян Іраку, 11 громадян Ірану і один громадянин Камеруну. Прикордонникам довелося вдатися до допомоги співробітників поліції.
Крім того, за пособництво в незаконному перетині кордону був затриманий громадянин України.
Нелегальні мігранти (41 особа, вісім жінок і 13 дітей) будуть розміщені в охоронюваних центрах для іноземців.
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