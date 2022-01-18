На кордоні Киргизстан-Таджикистан тимчасове затишшя

11:28 03 травень Київ, Україна

На ранок 3 травня обстановка на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном є спокійною - перестрілка не була зафіксована.

Про це повідомляє портал 24.kg з посиланням на Державну прикордонну службу республіки.



Прикордонники патрулюють лінію киргизько-таджицького кордону. За минулу ніч інциденти не були зафіксовані.



Нагадаємо, що на кордоні між Таджикистаном і Киргизстаном відбулися запеклі бої із застосуванням важкого озброєння.



За останніми даними, в ході конфлікту з киргизької сторони 166 людей постраждали, загинули 34. Серед загиблих три військовослужбовці. 1-2 травня в країні оголошені днями національного трауру.

Жертвами конфлікту з боку Таджикистану стали від восьми до десяти громадян, більше ніж 90 поранені, повідомляли місцеві ЗМІ. Офіційних даних від Душанбе поки немає.