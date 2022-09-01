На кордоні білорусі з ЄС уп'ятеро зросла кількість охочих виїхати

11:14 20 серпня Київ, Україна

Білоруські прикордонники відзначають значне зростання кількості автомобілів на виїзд із білорусі до країн ЄС. За даними Держприкордонкомітету країни, на п'ятницю, 19 серпня, їхня кількість збільшилася вп'ятеро лише за останній тиждень.

"З початку тижня кількість легкових авто на в'їзд до ЄС збільшилася майже вп'ятеро, а вантажних - у 1,5 раза", - уточнили у ДПК.

Скупчення легкового транспорту минулої доби, за даними відомства, фіксувалося на польському та литовському напрямках.

Суміжні контрольні служби у пунктах пропуску Тереспіль у Бресті та Бобровники у Берестовиці зафіксували 36% та 67% авто від встановленої норми відповідно. У литовському Мядінінкаї в Кам'яному Лозі цей показник дорівнює 48%.

Нагадаємо, формальний лідер білорусі олександр лукашенко заявив, що не збирається воювати з Україною і закликав усіх "утихомиритися".