На кордоні Білорусі та ЄС застрягли понад тисячу великих вантажівок

Близько 1030 фур стоять в черзі на кордоні Республіки Білорусь з країнами Євросоюзу. Раніше самопроголошений президент Білорусі погрожував ЄС обмежити транзит транспорту в разі нових санкцій.
Про це вранці в п'ятницю, 9 липня, свідчать дані на сайті Держприкордонкомітету Білорусі.
Так, на білорусько-латвійському кордоні перед пунктом пропуску Григорівщина накопичилося понад 90 вантажівок, Урбани - понад 110.
В'їзду в Литву перед пунктом пропуску Відзи очікує понад 100 великих вантажівок, Котловка - 150, Кам'яний Лог - понад 250, Беняконі - понад 220, Привалка - понад 110.
При цьому на польському напрямку в цей момент черги відсутні.
На цьому тижні Олександр Лукашенко пригрозив ЄС обмежити транзит транспорту в разі нових санкцій. За його словами, Білорусь в плані транзиту поки поводиться "по-людськи", проте в разі нових санкцій транспорт буде "об'їжджати по Північному полюсу".
Також Лукашенко пригрозив не приймати літаки з України. Закриття авіасполучення з Білоруссю і заборона використання повітряного простору України є гидким вчинком, вважає він.
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