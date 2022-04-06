На кордоні Білорусі та ЄС застрягли понад тисячу великих вантажівок

10:54 09 липня Київ, Україна

Близько 1030 фур стоять в черзі на кордоні Республіки Білорусь з країнами Євросоюзу. Раніше самопроголошений президент Білорусі погрожував ЄС обмежити транзит транспорту в разі нових санкцій.



Про це вранці в п'ятницю, 9 липня, свідчать дані на сайті Держприкордонкомітету Білорусі.



Так, на білорусько-латвійському кордоні перед пунктом пропуску Григорівщина накопичилося понад 90 вантажівок, Урбани - понад 110.



В'їзду в Литву перед пунктом пропуску Відзи очікує понад 100 великих вантажівок, Котловка - 150, Кам'яний Лог - понад 250, Беняконі - понад 220, Привалка - понад 110.



При цьому на польському напрямку в цей момент черги відсутні.



На цьому тижні Олександр Лукашенко пригрозив ЄС обмежити транзит транспорту в разі нових санкцій. За його словами, Білорусь в плані транзиту поки поводиться "по-людськи", проте в разі нових санкцій транспорт буде "об'їжджати по Північному полюсу".



Також Лукашенко пригрозив не приймати літаки з України. Закриття авіасполучення з Білоруссю і заборона використання повітряного простору України є гидким вчинком, вважає він.