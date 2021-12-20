На кордоні Азербайджану і Вірменії знову йдуть бойові дії

Азербайджанська влада повідомили про проведений артобстріл. Під вогнем виявилися відразу кілька сіл. Міноборони пояснило свої дії намаганням вірменської сторони атакувати позиції азербайджанської армії.

У Баку відкрито заявили, що з великокаліберної зброї і мінометів обстріляли села Агдам, Дондар Гушчу і Вахідлі. У Єревані, в свою чергу, повідомили, що азербайджанські підрозділи обстріляли прикордонні села Айгепар і Мовсес.

Міноборони Азербайджану повідомило в четвер про триваючої напруженості на товузском напрямку азербайджано-вірменського кордону і відновлення тут боїв.

"Починаючи з ранку 16 липня підрозділи ЗС Вірменії знову зробили спробу атаки позицій азербайджанської армії на ділянці азербайджано-вірменського кордону в Товузском районі", - йдеться в повідомленні.

За даними оборонного відомства, з великокаліберної зброї і мінометів обстріляли села Агдам, Дондар Гушчу і Вахідлі, серед мирного населення постраждалих немає. "В даний час на цьому напрямку йде бій. Оперативна обстановка перебуває під контролем підрозділів азербайджанської армії", - наголошується в повідомленні Міноборони.

У свою чергу, в Міноборони Вірменії повідомили, що азербайджанські підрозділи спробували зробити диверсію, після чого почали обстрілювати прикордонні села Айгепар і Мовсес.

"Приблизно о 03:40 (2:40 мск) вірменські ЗС запобігли спробі диверсійного прориву противника. Після боїв противник, зазнавши втрат, був відкинутий. Потім о 05:20 азербайджанські підрозділи за допомогою гаубиці Д-30 почали обстрілювати села Айгепар, Мовсес. Вогонь все ще триває ", - зазначила прес-секретар Міноборони республіки Шушан Степанян в Facebook.

Ситуація на північній ділянці вірмено-азербайджанського кордону загострилася 12 липня. В Азербайджані заявили про спробу ВС Вірменії атакувати позиції армії республіки з використанням артилерії, в Єревані ж назвали причиною загострення спроби прориву з азербайджанської сторони. У Баку повідомили про одинадцять загиблих азербайджанської армії за три дні зіткнень, в числі яких генерал-майор Полад Гашимов. Єреван заявив про загибель чотирьох і поранення десяти військовослужбовців. Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався в лютому 1988 року і був викликаний питанням приналежність Нагірного Карабаху, який оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР. В ході збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над областю і сімома прилеглими до неї районами. З 1992 року ведуться переговори щодо мирного врегулювання конфлікту в рамках Мінської групи ОБСЄ, головують в якій Росія, США і Франція.