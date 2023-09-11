На Гаваях вулкан Кілауеа знову розпочав виверження

У неділю Геологічна служба США оголосила про початок виверження вулкана Кілауеа на Великому острові Гавайських островів – вже втретє цього року.
Інформацію повідомляє агентство Reuters.
За даними Геологічної служби, виверженню передували сильні сейсмічні активності та "швидкий підйом" вершини вулкана. Знімки з вебкамер показують тріщини на дні кратера, через які лава почала виливатися на поверхню.
Гавайське агентство з управління надзвичайними ситуаціями повідомило в соціальних мережах, включаючи колишній Твіттер, що виверження поки не становить "лавової загрози для громад", але вулканічні частки та гази можуть спричинити проблеми з диханням для людей, які перебувають у зоні впливу виверження.
Інформацію повідомляє агентство Reuters.
За даними Геологічної служби, виверженню передували сильні сейсмічні активності та "швидкий підйом" вершини вулкана. Знімки з вебкамер показують тріщини на дні кратера, через які лава почала виливатися на поверхню.
Гавайське агентство з управління надзвичайними ситуаціями повідомило в соціальних мережах, включаючи колишній Твіттер, що виверження поки не становить "лавової загрози для громад", але вулканічні частки та гази можуть спричинити проблеми з диханням для людей, які перебувають у зоні впливу виверження.
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