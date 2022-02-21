На Гаваях утворилося смертоносне озеро

У кратері вулкана Кілауеа на Гаваях з'явилася водойма з діоксидом сірки, температура в озері досягає 85 градусів за Цельсієм.
Про це повідомляє Forbes.
Після багатомісячного виверження Кілауеа у 2018 році озеро лави висохло, а кратер вулкана деформувався і почав руйнуватися під впливом повторюваних землетрусів. Лава почала вивергатися з тріщин в нижніх частинах Кілауеа.
У серпні 2018 року активність вулкана пішла на спад, а влітку наступного року в кратері почало відбуватися щось несподіване: з його глибин почала підніматися вода.
Те, що ще в липні 2019 року виглядало, як невелика калюжка, продовжило рости та стало одним з найбільш гарячих озер в світі.
Після багатомісячного виверження Кілауеа у 2018 році озеро лави висохло, а кратер вулкана деформувався і почав руйнуватися під впливом повторюваних землетрусів. Лава почала вивергатися з тріщин в нижніх частинах Кілауеа.
У серпні 2018 року активність вулкана пішла на спад, а влітку наступного року в кратері почало відбуватися щось несподіване: з його глибин почала підніматися вода.
Те, що ще в липні 2019 року виглядало, як невелика калюжка, продовжило рости та стало одним з найбільш гарячих озер в світі.
У вересні 2020 року Гавайська вулканічна обсерваторія повідомила, що озеро досягло глибини в 43 метри. За даними Геологічної служби США, температура води в озері становить 85 градусів за Цельсієм. Можливо, вода нагрівається газами вулкана або прилеглим камінням.
Крім цього, вчені виявили в озері високу концентрацію діоксиду сірки, яка може перетворюватися в сірчану кислоту.
Поки що жоден з дослідників не наблизився до смертоносної водойми. Вчені використовували дрони для отримання зразків та їхнього безпечного аналізу. Дослідники сподіваються, що хімічний склад озера допоможе їм зрозуміти процеси, які відбуваються під водоймою.
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