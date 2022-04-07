На Гаїті вводиться "стан облоги" після вбивства президента

08:43 08 липня Київ, Україна

У своєму зверненні до нації тимчасовий глава уряду Гаїті Клод Жозеф оголосив, що в країні вводиться стан облоги через вбивство президента Жовенеля Моїза бойовиками.

У зверненні до громадян Жозеф закликав людей зберігати спокій і пообіцяв притягнути до відповідальності людей, причетних до вбивства президента.

«Будь ласка, зберігайте спокій і нехай влада виконує свою роботу. Ми не хочемо, щоб країна занурилася в хаос. Це дуже сумний день для нашої нації та нашого народу», ㅡ сказав він.

Про це пише CNN.

Тим часом в канцелярії Жозефа заявили, що вбивство президента за попередніми даними, скоїв "озброєний загін", що складається з іноземців. Щоб забезпечити упіймання злочинців, в країні було введено "стан облоги" терміном на 15 днів.



На цей же термін був оголошений національний траур у зв'язку з вбивством президента Моїза.



Протягом цих 15 днів будуть приспущені державні прапори, будуть закриті дискотеки та інші відповідні установи. Радіостанції та телебачення закликали складати програму передач і музики з урахуванням ситуації.

Відповідно до законодавства Гаїті, стан облоги означає, що всі кордони в країні будуть закриті, а також тимчасово вводяться окремі пункти воєнного стану. Наприклад, військові і національна поліція Гаїті отримають розширені повноваження.