На тлі ядерних погроз росії США підняли в повітря стратегічні бомбардувальники

18:00 09 червня Київ, Україна

Після "гучних" погроз з боку уряду росії і серії навчань ядерних сил росії, Пентагон вирішив підняти в повітря стратегічну авіацію.





Здатні нести ядерну зброю літаки виконали патрульну місію над Східним Середземномор'ям, Червоним морем та Аравійським півостровом, перш ніж повернутися на аеродром базування у Північній Дакоті.



9-годинний політ проходив у супроводі двох американських літаків-заправників KC-10 Extender та трьох KC-135s Stratotankerer за підтримки «регіональних партнерів» США. Пара стратегічних бомбардувальників B-52 Stratofortresses у середу, 8 червня, була піднята в повітря з бази ВПС Мінот для здійснення польоту над Європою та Близьким Сходом, повідомила пресслужба Центрального командування США Здатні нести ядерну зброю літаки виконали патрульну місію над Східним Середземномор'ям, Червоним морем та Аравійським півостровом, перш ніж повернутися на аеродром базування у Північній Дакоті.9-годинний політ проходив у супроводі двох американських літаків-заправників KC-10 Extender та трьох KC-135s Stratotankerer за підтримки «регіональних партнерів» США.

«Далека місія продемонструвала американські можливості швидко реагувати на загрози у всьому світі», - йдеться у релізі Центрального командування.

Підняти в повітря стратегічну авіацію Пентагон вирішив після серії навчань ядерних сил росії, що відбулися в останні тижні. 1 червня в Іванівській області відбулися маневри за участю комплексів «Ярс», у яких взяли участь близько 100 одиниць техніки. Наприкінці травня в Калінінградській області, на максимальній близькості від потенційних цілей Європи, російські військові «відтрепетували» застосування комплексів «Іскандер», здатних стріляти ракетами з ядерною боєголовкою на відстань до 500 км (згідно з офіційними даними).



Аналогічні навчання міноборони проводило 4 травня - через тиждень після того, як президент росії володимир путін пригрозив блискавичною відповіддю країнам, які вирішаться на втручання у війну в Україні. Росія, говорив путін, відповість "такими засобами, якими ніхто не може похвалитися".



У червні градус риторики довірили підняти заступнику голови Ради безпеки дмитру медведєву, який пообіцяв «ударом на ураження» по центрах прийняття рішень, якщо Київ використовує отримані від США реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS проти росії.



"Кінцеві центри прийняття рішень знаходяться не на території Києва", - заявив медведєв, додавши, що уявлення про неможливість ядерної війни "помилкові". «Коли кажуть, що це неможливо, тому що неможливо ніколи, завжди помиляються», - пояснив він.