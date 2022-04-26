На тлі пандемії вдвічі більше європейців стали почуватися самотніми

18:17 26 липня Київ, Україна

В Євросоюзі спостерігається "пандемія самотності", через коронавірус жителі як міст, так і сільської місцевості стали частіше почуватися самотніми.

Про це сказано в доповіді Європейського Об'єднаного дослідницького центру (JRC), опублікованій в понеділок, 26 липня.

"Згідно з доповіддю JRC, кожен четвертий житель ЄС почувається самотнім, кількість самотніх людей під час пандемії коронавірусу подвоїлася в усіх вікових групах... У порівнянні з 2016 роком рівень самотності серед осіб у віці 18-35 років збільшився в чотири рази", - сказано в доповіді.

Якщо в 2016 році близько 12% жителів ЄС почувалися самотніми, то під час пандемії ця цифра збільшилася до 25%. Проблема самотності однаково гостро сьогодні стоїть перед усіма віковими категоріями, а також перед чоловіками і жінками. Її однаково гостро переживають як жителі міст, так і сільської місцевості.



При цьому до пандемії Північна Європа відрізнялася найнижчим (всього 6%) рівнем самотності, то сьогодні усі регіони ЄС демонструють практично однаковий його рівень (від 22% до 26%).



У жителів ЄС в середньому на 20-30% знизилися позитивні відчуття (відчуття бадьорості, спокою, активності, цікавості, зацікавленості), і на ту ж цифру збільшилися негативні емоції, включаючи напругу і пригніченість.

"На це зростання почуття самотності, безумовно, вплинули санітарні заходи з ізоляції, проте існує побоювання розвитку можливої пандемії самотності. Це вимагає втручання і ефективних заходів протидії", - говорить звіт.

У свою чергу віцепрезидентка Єврокомісії з питань демографії Дубравка Шуйця заявила, що "пандемія коронавірусу висунула на перший план такі проблеми, як самотність і соціальна ізоляція".