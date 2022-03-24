На Філіппіни налетів тайфун: 10 людей загинули

07:59 02 листопада Київ, Україна

Найпотужніший тайфун за 2020 рік налетів на Філіппіни, швидкість вітру досягала 280 км/год, кілька людей вважаються зниклими безвісти, щонайменше 10 людей загинули.



Тайфун "Гоні" наблизився до острова Катандуан в неділю о 04:50 за місцевим часом. Відзначається, що стихія зруйнувала більше трьохсот будинків в регіоні, поховавши їх під вулканічними породами і потоками бруду.

«Ми вважаємо, що кілька людей були поховані живцем», - заявили представники Ако Бікол в муніципалітеті Гінобатан.

Повідомляється, що потужні пориви вітру вразили прибережні міста Філіппін, в той час, як річки, що вийшли з берегів, затопили кілька сіл.