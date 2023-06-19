На Філіппінах спалахнула пожежа на поромі з понад сотнею пасажирів

11:45 18 червня Київ, Україна

На Філіппінах сталася пожежа на поромі із приблизно 120 пасажирами на борту. Філіппінське судно Esperanza Star, яке перевозило пасажирів і членів екіпажу, спалахнуло у відкритому морі, і зараз активно проводиться рятувальна операція.



Цю інформацію надало агентство Associated Press, посилаючись на представників берегової охорони, у неділю, 18 червня.



За повідомленнями, спалах на поромі стався на світанку під час його подорожі з філіппінської провінції Сікігор до провінції Бохол.



На цей момент відсутні точні дані про кількість врятованих людей та наявність втрат.