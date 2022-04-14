На Фіджі затримали яхту екссенатора Дагестану за 325 млн доларів

11:20 14 квітня Київ, Україна

У Республіці Фіджі конфіскували яхту бізнесмена та екссенатора Дагестану Сулеймана Керімова вартістю 325 млн доларів, повідомляє телеканал FBS.



За даними каналу, супер’яхта Amadea без дозволу місцевої влади увійшла до виняткової економічної зони Фіджі і була затримана, зокрема, не було пройдено митного контролю. Поліціянти почали з'ясовувати особу власника — ним виявився Керімов, який перебуває в західних списках санкцій.

З владою Фіджі вже зв'язалися представники США та Європейського Союзу, повідомляє Reuters.

"США віддані пошуку та затриманню активів олігархів, які підтримували жорстоку, неспровоковану війну російської федерації проти України. Ми тісно співпрацюємо з урядами та партнерами з приватного сектору в Європі та в усьому світі, включаючи Фіджі, з цього питання”, – пояснили у посольстві США на Фіджі.

Раніше Business Insider писав, що це «секретний» човен Керімова завдовжки понад 100 метрів. Він має намір рятувати її від санкцій, переправивши до росії. Протягом 18 днів судно пливло з Мексики і на якийсь час зупинилося біля островів Фіджі. Кінцевою точкою мав стати порт Владивостока — там вже знаходиться 142-метрова яхта Nord власника «Сєвєрсталі» Олексія Мордашова, який потрапив під обмеження.

Керімов вважається одним із найближчих соратників президента росії володимира путіна. Керімов заробив статок, скуповуючи енергетичні активи та великі частки у російських банках після розпаду Радянського Союзу. За неофіційними даними, він отримав 21 млрд доларів, інвестуючи в гігантську газову компанію "Газпром" та Сбербанк, найбільший державний банк росії.



На Amadea є палуба для вечірок та десятиметровий спа-басейн зі сценою для вечірок. Довгий час вважалося, що вона належить «бізнесменові з Близького Сходу». Офіційно яхту зареєстровано на Кайманових островах.