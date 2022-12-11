На деокупацію Криму путін може відповісти ядерною війною, - The Washington Post

Українська деокупація Криму може спровокувати ядерну війну Агресор Володимир Путін не примириться із втратою Кримського півострова. Про це пише The Washington Post.

Для путіна анексія Криму стала опорою його спадщини.. І вона розвалиться, коли він втратить острів. За словами диктатора, він не зазнає спроб України повернути Крим. Це означає перетнути червону лінію, яку путін не потерпить.

У виданні зазначили, що донедавна бажання України відвоювати Крим довго здавалося "надуманою фантазією", але нещодавні українські перемоги на полях битв та помилки Москви раптом "зробили це правдоподібним - можливо, небезпечним".

У свою чергу Захід, хоч і підтримує Україну, але побоюється, що "будь-яке українське військове вторгнення в Крим може підштовхнути шляхи до рішучих дій", потенційно навіть до використання ядерної бомби.

Видання уточнює, що після звільнення Херсона російські політики посилили свою риторику.. Наприклад, колишній президент Дмитро Медведєв пообіцяв "судний день" у разі будь-якого нападу на Крим, а депутат російського парламенту попередив про "останній нищівний удар".

Нагадаємо, що після незаконної анексії українського Криму росією майно півострова перейшло до рук злочинної влади держави-терориста, включаючи близько 200 санаторіїв. Путінські маріонетки почали активно розпродувати санаторії у приватні руки та передавати силовим структурам.