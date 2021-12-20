На що здатний автономний людиноподібний робот Digit

11:16 28 березень Київ, Україна

Чи витіснять роботи людину зі свого життя - питання не швидкого часу. Але те, що в деяких сферах людина передає свої функції роботам - вже стало реальністю. Прогрес в роботобудуванні очевидний. Нещодавно компанія Agility Robotics представила покращену версію свого людиноподібного робота Digit. Його навчили працювати автономно, свідчить відео компанії в YouTube.

Тепер він самостійно складає карту навколишнього середовища і ходить по заданому маршруту, уникаючи перешкод на шляху.

На врізі в правій частині ролика можна бачити локальну карту поверхні, яку будує робот, кола, що позначають точки супутникової карти, і перешкоди: в кінці ролика праворуч від робота можна помітити хмару точок в місці, в якому стоїть оператор.

Раніше американська компанія Westland Real Estate Group представила автономного робота, який буде охороняти прибудинкові території.

У США вулиці Бронксу вже патрулює робот-собака з Департаменту поліції Нью-Йорка.