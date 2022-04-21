На папері одне, а за фактом інше: як влада Росії маніпулює статистикою

Влада Росії маніпулює статистикою у всіх галузях і з будь-яких питань, від зарплат до числа безробітних.
Роздуваються показники чисельності населення. Деякі російські регіони приписують зайві 25-60%. У тій же Інгушетії проживає не 525 тисяч осіб, вказаних на паперах, а у кращому разі 350 тисяч. Це робиться заради грошей: що більше населення, то більше виділяється з бюджетів на соцвиплати, будівництво житла, інфраструктуру. Та й підтримувати образ наддержави з реальними статистичними даними Росії було б важко.
Занижуються показники смертності від коронавірусу, і дуже суттєво. У Москві не вказується приблизно 70% смертей, у регіонах – до 80%. Про це один із російських демографів розповів в інтерв'ю The New York Times.
Поліпшення роботи регіонів часом відбивається лише на папері. За наданими Росстатом метрикам оцінюється виконання президентських указів та, відповідно, робота губернаторів. Губернатори не справляються? Нічого, метрики можна підкрутити.
Інфляція озвучується завжди менше, ніж є насправді. Вона розраховується за певним кошиком товарів, що складається приблизно з 500 позицій. Кожна позиція має свою «вагу», щось дорожчає, дешевшає — щоб привести показник інфляції до потрібного рівня, змінюють співвідношення «ваг» та сам склад кошика. І зараз це добре видно. Продукти подорожчали на 15-50%, побутова техніка – на 21-46%, непродовольчі товари – на 10-19%. Але при цьому Росстат озвучує місячну інфляцію 7,61%.
Риса бідності вважається за рівнем споживчого кошика, і в Росії вона дуже мала. У 2021 році характеристика була встановлена Росстатом на рівні 11 908 рублів (приблизно 143 долари). Бідними визнаються всі, хто отримує дохід менший за цю суму. Але, за фактом, 12-13 тисяч рублів на життя не вистачить, це межа між недоїданням та голодом. Навіть за офіційною статистикою, за межею бідності в Росії перебуває 11%, 16 млн людей. Жахлива цифра, тим паче, все ще далека від реальності.
Не всі безробітні вважаються безробітними. За міжнародною методологією, якою користується і Росстат, якщо людина протягом півроку не знайшла роботу, вона перестає вважатися безробітною. В інших країнах враховуються додаткові умови, але не в Росії. Тут навіть часткова зайнятість задля сумісності даних підганяється під повну - звідси виходять незвичайні зведення доходів населення.
Загадковий ВВП коригувався поки що лише у бік збільшення. Росстат досі не опублікував методику його розрахунку, мабуть, щоб ніхто не зміг перевірити достовірність офіційних відомостей.
Тож не варто дивуватися, якщо і цього сюрреалістичного року росіянам намалюють мізерну інфляцію, збільшені "надої" з населення і, як наслідок, приріст ВВП.
Роздуваються показники чисельності населення. Деякі російські регіони приписують зайві 25-60%. У тій же Інгушетії проживає не 525 тисяч осіб, вказаних на паперах, а у кращому разі 350 тисяч. Це робиться заради грошей: що більше населення, то більше виділяється з бюджетів на соцвиплати, будівництво житла, інфраструктуру. Та й підтримувати образ наддержави з реальними статистичними даними Росії було б важко.
Занижуються показники смертності від коронавірусу, і дуже суттєво. У Москві не вказується приблизно 70% смертей, у регіонах – до 80%. Про це один із російських демографів розповів в інтерв'ю The New York Times.
Поліпшення роботи регіонів часом відбивається лише на папері. За наданими Росстатом метрикам оцінюється виконання президентських указів та, відповідно, робота губернаторів. Губернатори не справляються? Нічого, метрики можна підкрутити.
Інфляція озвучується завжди менше, ніж є насправді. Вона розраховується за певним кошиком товарів, що складається приблизно з 500 позицій. Кожна позиція має свою «вагу», щось дорожчає, дешевшає — щоб привести показник інфляції до потрібного рівня, змінюють співвідношення «ваг» та сам склад кошика. І зараз це добре видно. Продукти подорожчали на 15-50%, побутова техніка – на 21-46%, непродовольчі товари – на 10-19%. Але при цьому Росстат озвучує місячну інфляцію 7,61%.
Риса бідності вважається за рівнем споживчого кошика, і в Росії вона дуже мала. У 2021 році характеристика була встановлена Росстатом на рівні 11 908 рублів (приблизно 143 долари). Бідними визнаються всі, хто отримує дохід менший за цю суму. Але, за фактом, 12-13 тисяч рублів на життя не вистачить, це межа між недоїданням та голодом. Навіть за офіційною статистикою, за межею бідності в Росії перебуває 11%, 16 млн людей. Жахлива цифра, тим паче, все ще далека від реальності.
Не всі безробітні вважаються безробітними. За міжнародною методологією, якою користується і Росстат, якщо людина протягом півроку не знайшла роботу, вона перестає вважатися безробітною. В інших країнах враховуються додаткові умови, але не в Росії. Тут навіть часткова зайнятість задля сумісності даних підганяється під повну - звідси виходять незвичайні зведення доходів населення.
Загадковий ВВП коригувався поки що лише у бік збільшення. Росстат досі не опублікував методику його розрахунку, мабуть, щоб ніхто не зміг перевірити достовірність офіційних відомостей.
Тож не варто дивуватися, якщо і цього сюрреалістичного року росіянам намалюють мізерну інфляцію, збільшені "надої" з населення і, як наслідок, приріст ВВП.
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