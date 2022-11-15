На Балі стартувала зустріч лідерів країн G20

На індонезійському острові Балі у вівторок, 15 листопада, розпочинається зустріч лідерів країн Великої двадцятки. Кортежі делегацій прибувають на майданчик саміту.
Основним місцем проведення саміту, який триватиме два дні, стане курортний готель Apurva Kempinski Bali, розташований на вершині скелі Нуса-Дуа.
Згідно з даними на сайті організаторів, на саміті лідери обговорять "поточні гострі глобальні питання, а також зусилля в економіці та сфері охорони здоров'я у постковідний період для глобального сталого та інклюзивного зростання".
До G20 входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія та ЄС.
Крім лідерів "двадцятки", у роботі саміту візьмуть участь, зокрема, голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус, президент ФІФА Джанні Інфантіно, генсек Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корманн.
Основним місцем проведення саміту, який триватиме два дні, стане курортний готель Apurva Kempinski Bali, розташований на вершині скелі Нуса-Дуа.
Згідно з даними на сайті організаторів, на саміті лідери обговорять "поточні гострі глобальні питання, а також зусилля в економіці та сфері охорони здоров'я у постковідний період для глобального сталого та інклюзивного зростання".
До G20 входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія та ЄС.
Крім лідерів "двадцятки", у роботі саміту візьмуть участь, зокрема, голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус, президент ФІФА Джанні Інфантіно, генсек Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корманн.
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