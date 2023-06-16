На аукціоні Sotheby's було продано найбільший рубін

15:59 09 червня Київ, Україна

Найбільший рубін, який будь-коли потрапляв на аукціон, продали за рекордні 34,8 мільйона доларів на аукціоні Sotheby's. Про це повідомляє CNN.



Рубін важить 55,22 карати. У червні камінь пішов з молотка в Нью-Йорку через рік після того, як канадська фірма Fura Gems виявила його на одній із шахт компанії в Мозамбіку.



Напередодні продажу Sotheby's описав коштовність як "надзвичайно рідкісний" і "найцінніший і найважливіший" рубін, що будь-коли з'являвся

на ринку. Офіційною мовою Мозамбіку - португальською - він отримав назву Estrela de Fura, тобто "Зірка Фури".

З'ясував 'Estrela de Fura,', які зірки Star of Fura в Португалії, в світі великої кулі зірки для $34.8 мільйона в аукціоні в New York pic.twitter.com/ydVbhnA7St — Reuters (@Reuters) June 9, 2023

Хоча в рекордних продажах дорогоцінного каміння переважають діаманти, зокрема кольорові, рубіни також вважаються одними з найрідкісніших і найцінніших дорогоцінних каменів у світі, зазначає CNN.. Попередній аукціонний рекорд для рубіну було встановлено рубіном "Схід", знайденим у М'янмі, вагою 25,59 карата. У 2015 році в Женеві у Швейцарії його продали за 30,3 мільйона доларів.