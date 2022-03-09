На аукціон виставлено рідкісний рожевий діамант

21:08 13 жовтень Київ, Україна

Вкрай рідкісний пурпурно-рожевий діамант "Дух троянди", який був знайдений в Якутії, 11 листопада продадуть на Женевському аукціоні Sotheby's.

Про це повідомляють в пресслужбі аукціонного будинку.





Зараз унікальний камінь експонується в Гонконзі і скоро вирушить в Сінгапур. Рожевий алмаз був знайдений російською компанією АЛРОСА, яка видобуває третину всіх алмазів у світі на родовищі Ебелях в Республіці Саха (Якутія) на північному сході Росії в липні 2017 року.

"Дух троянди" до ограновування.



Місцевим огранщикам знадобився цілий рік, щоб огранувати знахідку і вибрати для каменю форму, що дозволяє розкрити все багатство кольору.

"Дух троянди" після ограновування, яка зайняла цілий рік.



Назвали діамант на честь Вацлава Ніжинського, який був зіркою прем'єри балету Le Spectre de la Rose (переклад з фр. "Привид троянди") 1911 року. Одноактна вистава була поставлена Михайлом Фокіним. Головні партії дісталися зіркам трупи Російського балету Дягілєва - Вацлаву Ніжинському та Тетяні Карсавіній. Декорації створив Леон Бакст.

Вага "Духу троянди" 14,83 карата. "Рожеві діаманти будь-якого розміру зустрічаються в природі вкрай рідко. Тільки один відсоток всіх рожевих діамантів перевищує 10 каратів", - сказав Гері Шулер, всесвітній голова ювелірного підрозділу Sotheby's.

Кольорові діаманти надзвичайно високо цінуються серед колекціонерів, тому передбачається, що за "Дух троянди" вдасться виручити більше ніж 60 мільйонів доларів.