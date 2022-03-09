На аукціон виставлено рідкісний рожевий діамант

21:08 13 жовтень Київ, Україна

Вкрай рідкісний пурпурно-рожевий діамант "Дух троянди", який був знайдений в Якутії, 11 листопада продадуть на Женевському аукціоні Sotheby's.
 
Про це повідомляють в пресслужбі аукціонного будинку.

Зараз унікальний камінь експонується в Гонконзі і скоро вирушить в Сінгапур. Рожевий алмаз був знайдений російською компанією АЛРОСА, яка видобуває третину всіх алмазів у світі на родовищі Ебелях в Республіці Саха (Якутія) на північному сході Росії в липні 2017 року.
фото: бриллиант
"Дух троянди" до ограновування.

Місцевим огранщикам знадобився цілий рік, щоб огранувати знахідку і вибрати для каменю форму, що дозволяє розкрити все багатство кольору.
фото: бриллиант
"Дух троянди" після ограновування, яка зайняла цілий рік.

Назвали діамант на честь Вацлава Ніжинського, який був зіркою прем'єри балету Le Spectre de la Rose (переклад з фр. "Привид троянди") 1911 року. Одноактна вистава була поставлена Михайлом Фокіним. Головні партії дісталися зіркам трупи Російського балету Дягілєва - Вацлаву Ніжинському та Тетяні Карсавіній. Декорації створив Леон Бакст.
Вага "Духу троянди" 14,83 карата. "Рожеві діаманти будь-якого розміру зустрічаються в природі вкрай рідко. Тільки один відсоток всіх рожевих діамантів перевищує 10 каратів", - сказав Гері Шулер, всесвітній голова ювелірного підрозділу Sotheby's.
Кольорові діаманти надзвичайно високо цінуються серед колекціонерів, тому передбачається, що за "Дух троянди" вдасться виручити більше ніж 60 мільйонів доларів.