На Америку обрушилися лісові пожежі. ФОТО

17:49 20 липня Київ, Україна

Вкрай спекотна температура повітря і сухі шквальні вітри призвели до того, що лісові пожежі в США охопили вже понад 137 тисяч гектарів землі. Людей масово евакуюють з особливо небезпечних штатів.

Про це повідомляє CNN у вівторок, 20 липня.



Зараз в 13 штатах США вирують 80 великих лісових пожеж. Близько 20 000 осіб задіяні в гасінні вогню. При цьому найбільші пожежі вирують в Орегоні, Каліфорнії, Айдахо і Алясці.



"Ця пожежа - справжній виклик, і в доступному для огляду майбутньому ми розраховуємо на тривалу боротьбу", - заявив один з пожежників.



При цьому спекотна погода ускладнює боротьбу з пожежею.



"Погода дійсно проти нас. Буде спекотно, буде сухо, а вітер буде нестабільним, що прискорить нагрівання і принесе більше повітря. Все, що негативно для пожежників - позитивно для вогню", - додали рятувальники.



Щоб боротися із загорянням, необхідна зміна погоди. Очікується, що деякі пожежі будуть погашені лише з приходом опадів.



У свою чергу метеорологи кажуть, що прогноз погоди на цьому тижні не виглядає багатообіцяючим. Температура буде на 10-15 градусів вище норми, а посуха продовжиться разом з поривчастим вітром.