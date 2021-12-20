На 12 північних провінцій Китаю обрушилася піщана буря

12:56 15 березень Київ, Україна

Жителів північної частини Китаю попередили про піщану бурю, яка охопить щонайменше 12 північних провінцій.

Про це повідомило агентство Xinhua.



Метеорологи попередили, що до ранку вівторка сильний вітер обрушить пісок і пил на 12 північних провінцій. Населенню рекомендували вжити заходів і підготуватися до поганої видимості на дорогах.



Піщана буря в Пекіні вже призвела до пробок на дорогах. Як повідомив Пекінський центр моніторингу охорони навколишнього середовища, концентрація дрібних твердих частинок PM 10 в центральних районах міста перевищила 8 000 мікрограмів на кубічний метр, що в 160 разів перевищує максимально допустиму норму Всесвітньої організації охорони здоров'я.



Екологи попередили про небезпечний вплив на здоров'я людини забрудненого повітря, в якому дрібні піщані частинки змішуються з промисловими викидами і автомобільними вихлопами.



Деякі з них вважають, що пилові бурі посилилися через численні занедбані шахти в пустельних і напівпустельних районах Внутрішньої Монголії, а також через неконтрольовану вирубку дерев на півночі країни в 60-70-х роках минулого століття.



Нагадаємо, в Китаї існує чотирирівнева система погодних попереджень з колірним кодуванням для піщаних бур, де червоний колір означає найбільш сильні, за ним слідують помаранчевий, жовтий і синій.