М'янма відзначить криваву річницю воєнного перевороту

07:43 01 лютий Київ, Україна

Сьогодні, 1 лютого, М'янма відзначить гірку річницю військового перевороту на тлі зростаючої кількості загиблих і переміщених осіб внаслідок бойових дій між силами хунти та збройним опором, який позбавляє режим повного контролю над країною.



Спостерігачі кажуть, що минулий рік уже відкинув М'янму на десять або більше років назад, і вони не бачать швидкого виходу із кризи.



"Є тільки одна річ гірша, ніж військова диктатура, і це неконтрольована жорстока військова диктатура, і це те, що ми маємо зараз у М'янмі", - сказав Ерве Лемах'є, директор з досліджень та аналітик з М'янми в Австралійському інституті Лоуї.



Організація Об'єднаних Націй заявляє, що з додатковим поштовхом через пандемію COVID-19 заворушення кинуть майже половину 55-мільйонного населення М'янми до злиднів до початку цього року, рівня, небаченого з 2005 року.



«Принаймні це втрачене десятиліття розвитку, можливо, втрачене покоління», — сказав Лемах'є.



У першу річницю військового перевороту Сполучені Штати оголосили про нові санкції щодо фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із режимом, повідомило Міністерство фінансів.



Великобританія та Канада також оголосили про санкції.



«Через рік після перевороту Сполучені Штати разом із союзниками у Сполученому Королівстві та Канаді підтримують народ Бірми у його прагненні до свободи та демократії», — заявив Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів «Через рік після перевороту Сполучені Штати разом із союзниками у Сполученому Королівстві та Канаді підтримують народ Бірми у його прагненні до свободи та демократії», — заявив Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів США у боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою. «Ми продовжимо переслідувати тих, хто несе відповідальність за переворот і насильство, що триває, посібників жорстоких репресій режиму та їхніх фінансових прихильників».



Серед тих, хто зазнав санкцій, були генеральний прокурор Союзу Тіда Оо, голова Верховного Суду Тун Тун Оо та голова Комісії по боротьбі з корупцією Тін Оо.



Під санкції потрапили дві організації: KT Services & Logistics Company Limited та Управління закупівель головнокомандувача оборонних служб, які, за твердженням США, підтримують військовий режим.