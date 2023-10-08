"Ми вступаємо у довгу та важку війну", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху

Після 7 жовтня життя в Ізраїлі змінилося докорінно. Як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, країна вступає у "довгу та важку війну", нав'язану атакою ХАМАС.
Перед цим прем'єр-міністр Ізраїлю звернувся до нації, в якому пообіцяв використати "всю міць" армії країни (ЦАХАЛ), щоб знищити потенціал ХАМАС у секторі Газа.
Він сказав, що події, що відбуваються сьогодні, "ніколи раніше не спостерігалися в Ізраїлі", і пообіцяв "подбати про те, щоб це ніколи не повторилося".
Армія оборони Ізраїлю оголосила сектор Гази закритою військовою зоною.
Також на території країни оголошено надзвичайний стан. Поліція має право вводити комендантську годину, оголошувати райони забороненими для відвідування та оглядати особисті речі та майно громадян.. Особливо це стосується автомобілів.
Крім того, правоохоронці можуть застосовувати "розумну силу" проти цивільних осіб, якщо останні не виконують їх накази. Йдеться навіть про проникнення до приватних будинків.
Раніше повідомлялося, що кількість жителів Ізраїлю, які загинули внаслідок атаки ХАМАС, зросла до 250.
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