Ми притягнемо режим шляху до відповідальності – Сунак про саміт G20

12:02 13 листопада Київ, Україна

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак проголосить критичну промову щодо правлячого в Росії режиму Володимира Путіна за військову агресію проти України. Він проголосить її на саміті G20, що відбудеться в Індонезії. Про це заявив глава британського уряду, повідомляє газета The Daily Telegraph у неділю, 13 листопада.

"На цьому саміті G20 не буде як завжди. Ми критикуємо режим путіна, який посіяв хаос у всьому світі, руйнуючи життя людей і занурюючи міжнародну економіку в прірву потрясінь. Ми притягнемо режим путіна до відповідальності і вкажемо на його повну зневагу до міжнародного співробітництва та поваги до таких форумів, як G20", - підкреслив він.

У повідомленні сказано, що британський прем'єр-міністр використовує формат G20, щоб продовжувати створювати "регіональні альянси на основі наших цінностей". Наприклад, альянс такої співпраці, як тристороння військова угода AUKUS (військовий альянс Австралії, Великобританії та США), створений у 2021 році.

Як повідомлялося, король Великобританії Чарльз III прийняв відставку прем'єр-міністра Ліз Трасс і призначив Ріші Сунака новим главою британського уряду. Зеленський привітав Сунака із призначенням на пост.

Сунак підтвердив Зеленському підтримку України із боку Британії.