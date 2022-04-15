"Ми не російські": калмицький бренд 4 oirad оголосив про закриття виробництва у росії

15:55 15 квітня Київ, Україна

Калмицький бренд одягу 4 oirad оголосив про закриття виробництва у росії. Компанія 4 oirad заявляє, що "ми" "неросійські" і ми пишаємося своїм ім'ям: Ойрат, Саха, Бурят, Татар, Башкорт, Ерзя, Хакас, Удмурт.

Ми, наголошують виробники одягу, "громадяни російської федерації, але ми не росіяни".

У пості йдеться про дискримінаційні практики, що застосовуються до неросійських в росії: "насильницької русифікації", "християнізації", "заборони мови та культури", "депортації та геноциді".



Компанія зазначає, що "нам не здають квартири в Мск та СПб, у метро говорять "чурки", не поважають нашу релігію. Нас можна безкарно обзивати "ворогами народу та зрадниками". Ми громадяни другого ґатунку у власній країні”.





Компанія виробляє одяг з етнічною (калмицько-ойратською) та буддійською тематикою.