мвс росії оголосило в розшук журналіста Олександра Невзорова, якого раніше визнали «іноагентом»

12:58 04 травня Київ, Україна

Визнаний у росії "іноагентом" журналіст Олександр Невзоров оголошений у розшук. У базу розшукуваних осіб він був внесений мвс росії у середу, 4 травня.

Журналіста підозрюють у "розповсюдженні недостовірної інформації про російську армію".

Про кримінальну справу слідчий комітет повідомив ще 22 березня. Невзорова переслідують за повідомлення в соціальних мережах про обстріл російськими військовими пологового будинку в Маріуполі. Журналіст назвав їх навмисними. Свідомий обстріл цивільних об'єктів може розцінюватися як військовий злочин.



Російські військові заперечують, що завдають свідомих ударів по свідомо цивільних об'єктах. У випадках, коли такі атаки фіксуються, вони заявляють, що атакували українських військових.

Про авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі українська влада повідомила 9 березня. Російська влада спочатку заявляла, що завдавала удару по українських військовослужбовцях, що ховаються в будівлі, а потім — що взагалі його не завдавала.

Система продовжує жити у своїй шаленій паралельній реальності, де ніяк не можуть знайти Невзорова, поки він громить їх на багатомільйонну аудиторію.