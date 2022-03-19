МВБ Штатів готове попередити будь-які заворушення, пов'язані з виборами

Вибори президента Америки пройдуть вже зовсім скоро, 3 листопада. Тому влада США, щоб запобігти масовим заворушенням і можливим політичним провокаціям, мобілізувала сили Міністерства внутрішньої безпеки Штатів.
Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Зокрема, джерело телеканалу повідомило, що до можливих загострень ситуації готують додатково офіцерів прикордонно-митної служби та імміграційно-митної поліції.
Військових можуть залучити до охорони федеральних будівель.
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