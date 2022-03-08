Чоловік в Ірландії протаранив ворота російського посольства вантажівкою

17:29 07 березень Київ, Україна





Про це повідомляє The Irish Time.



Інцидент стався 7 березня близько 13.30 за місцевим часом.



Водій вантажівки, який назвав себе "звичайним роботягою", протаранив ворота посольства, біля якого після вторгнення РФ в Україну постійно відбуваються протести. Мітингувальники вже неодноразово заливали вхід на територію червоною фарбою, а зовні малювали графіті з написами "нацисти", "кров на ваших руках" та "на х*й Росію".



Люди, які в момент події були поруч, кричали водієві "браво" та "молодець".



Після зіткнення чоловік вийшов із машини та почав роздавати фотографії наслідків російського вторгнення в Україну. У столиці Ірландії Дубліні вантажівка протаранила ворота російського посольства. Водій автомобіля сказав, що вдався до такого жесту на знак протесту проти російського вторгнення до України.Про це повідомляє The Irish Time.Інцидент стався 7 березня близько 13.30 за місцевим часом.Водій вантажівки, який назвав себе "звичайним роботягою", протаранив ворота посольства, біля якого після вторгнення РФ в Україну постійно відбуваються протести. Мітингувальники вже неодноразово заливали вхід на територію червоною фарбою, а зовні малювали графіті з написами "нацисти", "кров на ваших руках" та "на х*й Росію".Люди, які в момент події були поруч, кричали водієві "браво" та "молодець".Після зіткнення чоловік вийшов із машини та почав роздавати фотографії наслідків російського вторгнення в Україну.

“Я хочу, щоб посол та його колеги покинули цю країну, покинули цю вільну країну. Час нам вставати", - сказав він.

Наразі правоохоронці затримали водія. Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.



Нагадаємо, що Ірландія скасувала візи для українців після вторгнення Росії. Ті, хто приїжджають до країн, мають 90 днів, щоб узаконити своє перебування там.