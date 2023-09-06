Чоловік прем'єра Естонії заробляє на доставці вантажів в рф

11:56 25 серпня Київ, Україна





За даними мовника, Арві Халік володіє часткою у транспортній компанії Stark Logistics, яка співпрацює з росією, а



У четвер, 24 серпня, президент Естонії Алар Каріс вимагав від глави уряду пояснень. Журналісти естонської національної телерадіокомпанії (ERR) опублікували розслідування , згідно з яким чоловік прем'єр-міністра країни Каї Каллас заробляє на доставці вантажів до росії.За даними мовника, Арві Халік володіє часткою у транспортній компанії Stark Logistics, яка співпрацює з росією, а Кая Каллас надавала фінансову підтримку фірмі свого чоловіка.У четвер, 24 серпня, президент Естонії Алар Каріс вимагав від глави уряду пояснень.

"Трохи сумно про це говорити, але суспільство чекає, коли прем'єр-міністр прояснить ситуацію", - сказав президент Естонії.

Кая Каллас обмежилася коротким коментарем, де сказала, що вона обіймає державну посаду, не має жодних справ із компанією Stark Logistics, а всі питання потрібно адресувати самій компанії.

Що відомо про допомогу Естонії Україні

З початку повномасштабної агресії росії Естонія стала однією з країн, яка найбільш активно підтримує Україну. Уряд країни допомагає українцям як фінансово, так і постачанням зброї. А прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас вимагала припинити видавати росіянам візи ЄС.



26 лютого 2023 р. міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що загальна сума допомоги вже перевищила 1% ВВП балтійської країни. Відомо, що Естонія надала Україні військову допомогу на понад 400 млн євро.



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