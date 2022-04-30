Мусульмани Польщі позначили Крим російським в календарі на 2021 рік

13:46 01 грудня Київ, Україна

У Польщі з подачі релігійного об'єднання мусульман вийшов у світ календар на 2021 рік і тут же потрапив в скандал через те, що проілюстровані в календарі кримські мечеті нібито розташовуються на території Росії.

Організацію закликали розібратися з цією ситуацією і вилучити з обігу надрукований тираж, а також цифрову версію календаря.



Електронна версія календаря розміщена на офіційному сайті об'єднання, яке є центральною організацією мусульман Польщі.





Які міста окупованого Криму підписали російськими

У календарі зображені мечеті в Сімферополі, Феодосії, Бахчисараї та Старому Криму з написом про територіальну приналежність до Росії.

На календар вже поскаржилися голові об'єднання мусульман Польщі.

Член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов направив лист Томашу Миськевичу з вимогою видалити календар з сайту об'єднання і вилучити з обороту надруковані копії. Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці.